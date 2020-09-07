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Мер Франківська попередив про плани відкрити школи й дитсадки, навіть якщо місто залишать у червоній зоні

Марцінків сподівається, що рішення переглянуть.

Мер Франківська попередив про плани відкрити школи й дитсадки, навіть якщо місто залишать у червоній зоні
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Івано-Франківськ із наступного понеділка, 14 вересня, відкриє школи і дитячі садочки, попри рішення Києва про віднесення міста до червоної зони через показники захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Він також висловив надію, що з понеділка рішення про віднесення міста до червоної зони скасують.

"З понеділка наступного тижня дитячі садочки і школи в місті Івано-Франківську відкриються в будь-якому випадку… З наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків та шкіл, бо вони мають право на повноцінне навчання", - сказав Марцінків.

Він також повідомив, що у стаціонарах міських лікарень перебувають 305 пацієнтів, із них 241 міський житель.

Нагадаємо, Івано-Франківськ був віднесений до червоної зони наприкінці серпня. Мер міста заявив, що обурений таким рішенням і просить переглянути його.

Червона зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

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