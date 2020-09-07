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​За минулу добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення

Ситуація в зоні ООС загострилася.

​За минулу добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення
Фото: Олена Максименко

За минулу добу, 6 вересня, ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил загострилася. Упродовж минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020", - йдеться в ранковому зведенні.

Чергами з автоматичного станкового гранатомета російські найманці обстріляли позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Йому вчасно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях неподалік Причепилівки на Луганщині. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Крім того, бойовики двічі здійснили провокаційні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

З початку поточної доби, 7 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався на всій лінії розмежування.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, Україна скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь.

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