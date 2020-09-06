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Зниклі під час гасіння пожежі на Луганщині військові підірвались на мінному полі

Обоє бійців загинули.

Зниклі під час гасіння пожежі на Луганщині військові підірвались на мінному полі
Фото: Макс Левин

Двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвались на мінному полі. Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

Нагадаємо, внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинув військовий, ще двоє - постраждали. 

Пожежі почались 2 вересня та охопили понад 400 гектарів. До гасіння залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки. З відкритим вогнем продовжують боротись біля Луганського та Лобачевого. 

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