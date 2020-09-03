Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах
У сазі про Мессі несподіваний поворот
У сазі про Мессі несподіваний поворот
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тайран Тауерс" (оновлено)
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
Влада Німеччини: Навального отруїли речовиною класу "Новачок"
ГоловнаСуспільствоПодії

Під час гасіння пожежі на Луганщині загинув військовий

Старшину Артема Бондаренка вважали безвісти зниклим.

Під час гасіння пожежі на Луганщині загинув військовий
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Під час гасіння пожежі на Луганщині загинув військовий Об’єднаних сил старшина Артем Бондаренко.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим", - сказано в повідомленні.

Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Раніше у штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також