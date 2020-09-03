Під час гасіння пожежі на Луганщині загинув військовий Об’єднаних сил старшина Артем Бондаренко.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим", - сказано в повідомленні.

Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем Бондаренко займався евакуацією військового майна.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Раніше у штабі ООС повідомили, що під час гасіння пожеж на Луганщині постраждали двоє військових.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.