Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Постраждалих немає.

Фото: Операція об'єднаних сил

В Донецькій та Луганській областях сталися пожежі через засуху та високу температуру повітря. Постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил.

"Підрозділи Об’єднаних сил ліквідовують пожежі на Донеччині та Луганщині. Місцевому населенню нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

2 вересня о третій годині ночі, в районі Новолуганського загорівся гектар сухої трави. Зараз пожежа локалізована.

Фото: Операція об'єднаних сил

Також триває ліквідація двох пожеж в Попаснянському районі, що на Луганщині. Там вогнем охоплено близько 15 гектарів лісу.

Фото: Операція об'єднаних сил

Окрім цього, же ліквідовано пожежу в населеному пункті Станиця Луганська, що була зафіксована вчора у вечірній час. Там також горіла суха трава. За попередньою інформацією загоряння могло статися внаслідок людської необережності.

Фото: Операція об'єднаних сил

Нагадаємо, у липні унаслідок обстрілу поблизу селища Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави і молодого лісу.

Раніше, в Луганській області внаслідок масштабних лісових пожеж на території трьох лісництв у Новоайдарському районі загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох осіб госпіталізовано. Згодом кількість постраждалих збільшилася.

Вогонь охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове.