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Окупанти тричі порушили перемир’я на Донбасі

У штабі ООС констатують відсутність бойових втрат.

Окупанти тричі порушили перемир’я на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 1 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Пресцентр ООС інформує, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У ранковому зведенні повідомляється, що в районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17.

Також ворожі провокації були на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де зауважили кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

"В усіх випадках дії ворога були провокативними та не становили загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, що 31 серпня на Донбасі було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Водяного, а також неприцільні постріли з підствольного гранатомета біля Авдіївки.

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