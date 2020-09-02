МІУ анонсувало е-квиток для метро і поїздів далекого сполучення

Наразі система працює в тестовому режимі. Вивчається можливість підключення до системи інших перевізників.

У вересні з'явиться єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Придбати квиток можна буде у вересні. Продаж здійснюватиметься на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua.

"Для початку на першому етапі цей квиток (SmartTicket) буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого слідування та міського е-квитка у Києві. У майбутньому ми прагнемо, щоб всі види транспорту – поїзди, автобуси, літаки та громадський транспорт були пов’язані єдиним е-квитком", - приводить пресслужба Мінінфраструктури слова голови міністерства Владислава Криклія.

Як повідомив керівник Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки Володимир Набоков, наразі система працює в тестовому режимі. Вивчається можливість підключення до системи інших перевізників. В розробці зараз також знаходиться мобільний застосунок.

"В подальшому скориставшись порталом e-transport.gov.ua, пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація готова відкласти введення єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті до 1 січня 2021 року, щоб Кабінет Міністрів розробив зміни до законодавства про пільги на проїзд для окремих категорій громадян.