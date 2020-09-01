Академіку Юхновському виповнилося 95 років

З нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком.

Видатному українському вченому, академіку Ігорю Юхновському виповнилося 95 років.

Ігор Рафаїлович Юхновський - український фізик-теоретик. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І-IV скликань, почесний громадянин Львова, Герой України. Також Юхновський є почесним директором Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесним доктором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка та університету "Львівська Політехніка". Один з учасників ініціативної групи "Першого грудня".

Народився 1 вересня 1925 року в с. Княгинине Рівненської області.

1990 року Юхновського було обрано депутатом Верховної Ради України. У парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради.

Ігор Юхновський очолював український парламент у час прийняття Акту про проголошення незалежності України 1991 року. За президентства Віктора Ющенка керував Українським інститутом національної пам’яті.

1991 року був кандидатом у Президенти України, але набрав 554 719 голосів, або 1,74 %.

На урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 2020-го Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком.

З нагоди Дня незалежності президент Володимир Зеленський нагородив Юхновського орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.