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У Києві авто врізалося в літню терасу, є постраждалий

Відвідувача закладу госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

У Києві авто врізалося в літню терасу, є постраждалий
Фото: Autonews.ua

У Києві на Печерську легковик в’їхав у літню терасу кафе. Унаслідок ДТП 35-річний відвідувач закладу потрапив до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

"Вночі до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Басейній... Попередньо встановлено, що водій автівки «Фольксваген» не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Внаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Водій - іноземець 1991 року народження - на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив алкогольного сп'яніння, але остаточні результати будуть відомі після експертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без нього. 

Нагадаємо, 25 серпня в Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток. Стан дівчат тяжкий.

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