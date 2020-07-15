Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Ради 16 липня

У четвер, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Урочистості відбуватимуться відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України» та Розпорядження голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова № 225 від 26 червня 2020 року «Про проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України» на виконання пункту 1 Постанови Верховної Ради України № 325-ІХ від 3 грудня 2019 року «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році».

Участь в урочистому засіданні візьме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 року. У преамбулі Декларації підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".