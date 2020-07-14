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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про щорічну додаткову держпідтримку дітей-сиріт

Грошова допомога передбачена на придбання підручників вказаним категоріям дітей.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про щорічну додаткову держпідтримку дітей-сиріт
Фото: Предоставлено Дарьей Касьяновой

У вівторок, 14 липня, парламентарії прийняли Закон "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги". Про це повідомляє gazeta.ua з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, крім повного державного забезпечення, отримуватимуть стипендію в розмірі 150% від прожиткового мінімуму на одну особу.

Він передбачає щорічну грошову допомогу на придбання підручників вказаним категоріям дітей. Також сироти та діти без батьківської опіки зможуть отримувати 100% зарплати, нарахованої під час виробничого навчання та виробничої практики.

Крім цього, сьогодні ВРУ прийняла в цілому законопроєкт №3781 про додаткову державну підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на час карантину. Він дозволяє адміністрації зазначених дитячих центрів продавати 10% путівок самостійно та передбачає будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури для цих центрів за рахунок держави. Водночас утримання об'єктів "Артека" і "Молодої гвардії", оплата праці працівників, комунальних послуг, послуг зв'язку, дератизації, дезінфекції, вивезення сміття, сплата податків і платежів, купівля паливно-мастильних матеріалів також здійснюватимуться за рахунок держави.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів з 2020 року збільшити державну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 10 років в Україні всиновили понад 27 тис. дітей-сиріт.

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