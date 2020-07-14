Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі

Посольство США в Україні глибоко засмучене повідомленням про вбивство українського військового медика поблизу Зайцевого і засуджує безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці.

"Ми глибоко засмучені повідомленням про вчорашнє вбивство українського військового медика біля Зайцевого. Ми разом із народом України засуджуємо безперервну жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі та віддаємо данину поваги героїзму багатьох українців, які втратили життя і зазнали травм під час хороброго несення служби своїй демократії", - говориться в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС поінформує міжнародних партнерів про вбивство військового медика, і наголосив, що Україна зробить усе для того, аби противник заплатив за цей злочин.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, проросійські збройні формування 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. У результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).