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У середу в Києві до +32 градусів, без опадів

Вночі у столиці +17... +19 градусів.

У середу в Києві до +32 градусів, без опадів
Фото: EPA/UPG

У середу, 2 вересня, в Києві сонячно, без опадів. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, удень +27...+29.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях температура вночі становитиме +12...+17°, вдень +22...+25°. Вночі та вдень можливі дощі з грозами.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 градусів, вночі +16...+18 градусів.

У центрі України сонячно, без опадів. Температура повітря вдень +31...+35 градусів, удень +16...+18 градусів.

На сході буде сонячно, без опадів. Температура повітря вночі +15...+18 градусів, удень + 33...+35 градусів.

На півдні сонячно, без опадів. Температура повітря вночі +19...+22 градуси, вдень + 33...+36 градусів.

У Криму ясно, без опадів. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +31...+33 градуси.

Фото: meteo.gov.ua

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