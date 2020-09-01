Правоохоронці затримали шістьох осіб, які вимагали викуп за заручника у $2 млн.

Національна поліція Києва вистежила та затримала групу осіб, які з метою отримання викупу тримали в заручниках людину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, завдяки співпраці з центральним апаратом Національної поліції, Департаментом карного розшуку, іншими оперативними службами під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва правоохоронці упродовж 8 діб розкрили злочин і звільнили заручника.

Фото: Національна поліція Києва

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що 21 серпня пішов із дому та не повернувся 48-річний мешканець Печерського району. Правоохоронці всановили, що чоловік зник, коли поїхав на ділову зустріч 21 серпня у Печерському районі столиці. Невідомі схопили його посеред вулиці, заштовхали у свою автівку і повезли з Києва.

Поліція завдяки камерам відеонагляду встановила автомобіль викрадачів і кілька осіб, які могли бути причетні до цього викрадення. Згодом визначили місце утримання заручника, звідки той намагався втекти, при цьому отримавши переломи нижніх кінцівок. Потім чоловіка перевезли у Фастівський район, де продовжували незаконно утримувати в одному з будинків.

У суботу під час проведення спеціальної операції затримали шістьох підозрюваних, в тому числі замовника та організатора цього злочину. Заручника звільнили, зараз він перебуває у лікарні під охороною. Під час обшуків у фігурантів вилучено 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, більше 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 грамів тротилу.

Фото: Національна поліція Києва

Зловмисники за звільнення чоловіка вимагали понад $2 млн.

Затриманих підозрюють за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку озброєний терорист захопив у заручники пасажирів та водія автобуса. Понад 10 годин він утримував їх, вимагаючи від влади виконати його вимоги.

Заручники були звільнені після того, як з терористом провів перемовини президент Володимир Зеленський. Уранці 22 липня в Офісі президента розповіли, що переговори Зеленського з терористом тривали близько 10 хвилин. Президент попросив відпустити трьох осіб, потім погодився викласти відео. Після цього терорист мав випустити з автобуса решту заручників.