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У перший день осені Київ встановив температурний рекорд

У столиці ніч на перше вересня виявилася найтеплішою за 140 років.

У перший день осені Київ встановив температурний рекорд
Фото: EPA/UPG

У Києві в ніч на 1 вересня температура не опустилася нижче +21,9°C. 

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Такий температурний показник є найвищим за 140 років.Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°C перевищено аж на 3,0°C.

Нагадаємо, у червні Київ за дві доби встановив два температурних рекорди. Ніч 3 10 на 11 червня виявилася найтеплішою за 140 років.

При цьому метрологічне літо, за даними обсерваторії, в Києві розпочалося тільки 5 червня, тобто з тритижневим запізненням. 

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