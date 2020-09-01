ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень з початку перемир’я на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували 829 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті Спостережної моніторингової місії ОБСЄ від 31 серпня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця серпня СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 829 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях", - сказано в документі.

СММ ОБСЄ зафіксувала зокрема 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет, а також 667 черг та пострілів.

Так, з вечора 29 до вечора 30 серпня місія зафіксувала 60 порушень режиму припинення вогню. Усі постріли зі стрілецької зброї і південно-східній частині непідконтрольного урядові Луганська оцінені як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

У зведеннях штабу ООС за цей період сказано, що бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поблизу Мар’їнки українські воїни зауважили кілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Дані різняться тому, що в ОБСЄ за порушення рахують кожен постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Нагадаємо, з 27 липня, згідно домовленостей Тристоронньої контактної групи, на Донбасі почав діяти черговий режим припинення вогню. Бойовики регулярно його порушують. Однак з початку перемир’я внаслідок обстрілів не загинув і не отримав поранення жоден український військовий.