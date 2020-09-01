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В урядовому кварталі правоохоронці затримали чоловіка із гранатою

Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.

В урядовому кварталі правоохоронці затримали чоловіка із гранатою
Фото: Патрульна поліція Києва

Працівники Національної поліції затримали біля адміністративних будівель в центрі Києва чоловіка із предметом, схожим на гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення №2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативну група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин. Схожий на гранату предмет вилучили. Його відправлять на експертні дослідження.

"Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомили в Нацполіції.

Нагадаємо, вчора в Коростенському районі Житомирщини під час руху вантажного потягу, яким перевозилися нафтопродукти з Білорусі, були підірвані залізничні колії. Обійшлося без жертв, потяг та вантаж залишились неушкодженими. В СБУ дії зловмисників кваліфікували як теракт.

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