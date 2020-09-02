Які є види диванів?

Створення м'якого куточка - запорука комфорту і затишку в будь-якому житлі. Сьогодні на ринку існує велика різноманітність м'яких меблів https://ddn.ua, включно з диванами та кріслами. Але перш ніж купити диван, слід розібратися з тим, з чого належить вибирати. Існує безліч варіантів облаштування приміщення диванними меблями, а вибір заснований на ряді класифікаційних факторів. Нижче будуть розглянуті всі основні види диванних меблів в залежності від конструкції і не тільки.

Класифікація

Диван - це універсальні м'які меблі, призначені для нічного відпочинку і денного дозвілля. Затребуваність даного предмета зумовила чималу різноманітність моделей на ринку.

Купити диван в Києві - значить вибрати відповідну конструкцію, керуючись такими критеріями вибору:

Габарити

Тип трансформаційного механізму

Кількість посадкових місць

Матеріали виготовлення

Дизайн

Ідеальним варіантом прийнято вважати виріб, оснащений системою трансформації, що дозволяє конструкції розкладатися і складатися назад. Також меблі повинні бути середніх розмірів і розраховані на 2 спальних місця. Але щоб зробити «снайперськи» правильний вибір, слід розглянути найбільш важливі з цих критеріїв окремо.

Габарити

Розмір подібного вироби повинен дозволяти встановити його в потрібному прямокутнику площі приміщення. Класичне розміщення в вітальні середньої площі передбачає вибір дивана середнього розміру (довжина - 200 см, ширина - 80-90 см., 130-150 см. в розкладеному вигляді).

Тип системи трансформації

Уміння дивана розкладатися і здатність зібрати його при необхідності - найважливіший критерій вибору даного вироби. Наявність системи трансформації дозволяє використовувати диван як повноцінного ліжка на ніч. А вранці зробити з просторої двоспальної конструкції щось, що нагадує багатомісне крісло, повернувши виробу компактність.

Сьогодні в Києві можна вибрати диван будь-якого типу. За критерієм трансформаційної системи варіанти такі:

книжка;

євро книжка;

клік-кляк;

дельфін;

пума;

пантограф;

розкладушка.

Найпростіший і надійний варіант - встановити диван моделі книжка. Це бюджетне рішення, яке гарантуватиме надійність конструкції і зручність розкладки. Єдиний мінус - необхідність зазору між конструкцією і стінкою.

Більш просунуті вважаються моделі єврокнижка і тим більше пума/дельфін. Купити конструкцію типу євро-книжка, значить вибрати виріб з надійною і одночасно простою системою трансформації (сидіння витягується на себе, а в зазор опускається спинка).

Якщо бюджет дозволяє купити диван https://ddn.ua/divany.html з категорії ТОП, ідеальним варіантом може стати модель пума (або дельфін). Вибрати диван-пуму, значить знайти ідеальне місце для сну, при цьому система трансформації дозволяє легко зібрати просторий диванчик в дуже компактну конструкцію.

Кількість посадкових місць

Важливим параметром є кількість посадочних місць. Диван з одним спальним місцем підходить для дитячих кімнат, а також використовується в конструкції кутових меблевих систем. Оптимальним варіантом вважається двоспальний виріб, що забезпечує зручний нічний відпочинок і денне дозвілля.

Висновок

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Вибрати диван в Києві або будь-якому іншому місті країни, маючи певні знання, - не найскладніша задача. Конструкційна надійність, габаритна відповідність, здатність розкладатися і можливість зібрати конструкцію назад, встановивши її там, де це найбільш зручно в розрізі інтер'єру - ось основні постулати, як слід вибирати подібний виріб.