У Житомирі загинув першокурсник військового інституту

У навчальному закладі стверджують, що першокурсник необережно поводився зі зброєю.

Курсант Житомирського військового інституту ім. Сергія Корольова Максим Хоровський загинув 1 вересня.

У навчальному закладі стверджують, що першокурсник загинув унаслідок необережного поводження зі зброєю.

"Причини та обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції", - сказано в повідомленні.

Командування Житомирського військового інституту висловило співчуття рідним і близьким загиблого курсанта.

У телеграм-каналі "Смотрящий Житомира" розмістили допис, у якому зазначено, що хлопець скоїв самогубство.

Як стало відомо Житомир.info, на місці події була знайдена передсмертна записка.

Нагадаємо, у липні військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Житомирі знайшли повішеним. За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.