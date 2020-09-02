У Житомирі загинув першокурсник військового інституту

Курсант Житомирського військового інституту ім. Сергія Корольова Максим Хоровський загинув 1 вересня.
У навчальному закладі стверджують, що першокурсник загинув унаслідок необережного поводження зі зброєю.
"Причини та обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції", - сказано в повідомленні.
Командування Житомирського військового інституту висловило співчуття рідним і близьким загиблого курсанта.
У телеграм-каналі "Смотрящий Житомира" розмістили допис, у якому зазначено, що хлопець скоїв самогубство.
Як стало відомо Житомир.info, на місці події була знайдена передсмертна записка.
Нагадаємо, у липні військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Житомирі знайшли повішеним. За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.