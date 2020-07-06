В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Військовослужбовця 95-ї ОДШБр знайшли повішеним

За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.

Військовослужбовця 95-ї ОДШБр знайшли повішеним
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Житомирі знайшли повішеним. За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.

Про це повідомила ОДШБр у фейсбуці.

Увечері 5 липня під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби 2001 року народження.

"У результаті пошуку на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив із життям через нерозділене кохання. Тривають слідчі дії",- повідомили в ОДШБр.

Командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, 1 червня знайшли мертвим ще одного військового в/ч 95-ї бригади. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки шляхом вогнепального поранення

Крім того, у червні в Сумській області військовий-доброволець наклав на себе руки, підірвавши бойову гранату. Слідчі з'ясували, що чоловік раніше неодноразово повідомляв про наміри вчинити самогубство. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також