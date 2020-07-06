Військовослужбовця 95-ї ОДШБр знайшли повішеним

За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.

Військового 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Житомирі знайшли повішеним. За попередньою інформацією, він укоротив собі віку через нерозділене кохання.

Про це повідомила ОДШБр у фейсбуці.

Увечері 5 липня під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби 2001 року народження.

"У результаті пошуку на відчуженій території було знайдено повішене тіло військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, строковик покінчив із життям через нерозділене кохання. Тривають слідчі дії",- повідомили в ОДШБр.

Командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, 1 червня знайшли мертвим ще одного військового в/ч 95-ї бригади. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки шляхом вогнепального поранення.

Крім того, у червні в Сумській області військовий-доброволець наклав на себе руки, підірвавши бойову гранату. Слідчі з'ясували, що чоловік раніше неодноразово повідомляв про наміри вчинити самогубство.