​На заході України залишаються підтопленими п'ять населених пунктів

З початку проведення робіт було врятовано 478 осіб.

Станом на 6 липня в західних областях України залишаються підтопленими п'ять населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 6 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області; 14 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (3); 47 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок (Чернівецька (38), Тернопільська (7), Івано-Франківська (2)). Зруйновано 202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08)) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1)). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - йдеться в повідомленні.

Силами ДСНС з початку проведення робіт було врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Протягом доби відкачано понад 3 тис. кубометрів води (з початку робіт – понад 362 тис. кубометрів); розчищено 520 м автодоріг (з початку робіт – 16,359 км), 0,37 км русел річок (з початку робіт – 9,335 км); доставлено для населення 5 т питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 46,965 т).

До робіт залучалися 167 осіб та 72 одиниць. техніки, з них від ДСНС 139 чол. о/с та 60 од. техніки (з них 1 гелікоптер ДСНС).

Нагадаємо, червневий паводок на заході України перевищив за масштабами повінь 2008 року, яке вважалося найсильнішим за півстоліття. На піку паводка 28 липня 2008 року, були підтоплені понад 40 тисяч будинків і 33 тисяч га сільгоспугідь. Були пошкоджені сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Кабмін виділив 754 млн гривень для проведення заходів з ліквідації наслідків підтоплень в західних областях. Ці кошти, в тому числі, підуть на компенсації сім'ям загиблих від негоди.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що постраждалих від паводків в західних областях України забезпечать житлом. Влада відновить зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру.