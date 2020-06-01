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В Херсонской области нашли мертвым военного в/ч 95-й бригады

По предварительной информации, он совершил самоубийство. 

В Херсонской области нашли мертвым военного в/ч 95-й бригады

В Херсонской области 1 июня нашли с огнестрельным ранением тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. 

По предварительной информации, он совершил самоубийство, сообщили на странице 95-й бригады в Facebook. 

"На месте работают представители Воинской службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Командование в/ч высказывает сочувствие родным погибшего. 

Напомним, что 22 апреля около 18.30 на Яворовском военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь. Предварительной версией происшествия назвали самоубийство. 

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