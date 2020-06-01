В Херсонской области нашли мертвым военного в/ч 95-й бригады

По предварительной информации, он совершил самоубийство.

В Херсонской области 1 июня нашли с огнестрельным ранением тело военнослужащего одного из подразделений воинской части 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По предварительной информации, он совершил самоубийство, сообщили на странице 95-й бригады в Facebook.

"На месте работают представители Воинской службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

Командование в/ч высказывает сочувствие родным погибшего.

Напомним, что 22 апреля около 18.30 на Яворовском военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь. Предварительной версией происшествия назвали самоубийство.