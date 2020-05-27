Фото: kherson.gp.gov.ua

Утром в среду, 27 мая, неизвестные лица бросили "коктейль Молотова" в Каховскую местную прокуратуру, разбив бутылкой окно на первом этаже.

На сайте полиции говорится, что сообщение о пожаре в здании прокуратуры поступило около 5 часов утра.

Следственно-оперативная группа полиции нашла на месте происшествия стеклянную бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества.

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: kherson.gp.gov.ua

Основная версия случившегося - попытка поджога в связи с профессиональной деятельностью прокуроров. По данному факту открыто производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса - поджог имущества правоохранительного органа. Оно взято на контроль руководством прокуратуры Херсонской области.

Поджигателей пока не нашли.

Напомним, 20 апреля в Херсоне пытались поджечь синагогу. Через несколько недель были задержаны подозреваемые, которых СБУ назвала неонацистами. По версии следствия, таким образом они пытались "отпраздновать" день рождение Гитлера.