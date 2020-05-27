Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
Ляшко назвал условия, при которых удасться избежать второй волны эпидемии COVID-19
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Тренды парфюмерии – 2020
Тренды парфюмерии – 2020
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Киевский метрополитен в первый день работы после карантина перевез пассажиров в 5 раз меньше обычного числа
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
ВОЗ предупредила о втором пике первой волны пандемии COVID-19
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
​"Укрзализныця" уволила топ-менеджера за домашнее насилие
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В окно прокуратуры Каховки бросили "коктейль Молотова"

Поджигателей ищет полиция.

Фото: kherson.gp.gov.ua

Утром в среду, 27 мая, неизвестные лица бросили "коктейль Молотова" в Каховскую местную прокуратуру, разбив бутылкой окно на первом этаже.

На сайте полиции говорится, что сообщение о пожаре в здании прокуратуры поступило около 5 часов утра.

Следственно-оперативная группа полиции нашла на месте происшествия стеклянную бутылку с остатками легковоспламеняющегося вещества.

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: kherson.gp.gov.ua

Основная версия случившегося - попытка поджога в связи с профессиональной деятельностью прокуроров. По данному факту открыто производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса - поджог имущества правоохранительного органа. Оно взято на контроль руководством прокуратуры Херсонской области.

Поджигателей пока не нашли.

Напомним, 20 апреля в Херсоне пытались поджечь синагогу. Через несколько недель были задержаны подозреваемые, которых СБУ назвала неонацистами. По версии следствия, таким образом они пытались "отпраздновать" день рождение Гитлера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также