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На Донбассе оккупанты за сутки устроили шесть обстрелов, погиб украинский военный

Противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

На Донбассе оккупанты за сутки устроили шесть обстрелов, погиб украинский военный
Фото: EPA/UPG

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за 26 мая российские вооруженные формирования шесть раз открывали огонь. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-службе Минобороны

Неподалеку Водяного противник стрелял из автоматических станковых гранатометов. По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пищевика и дважды возле Марьянки вражеские войска в ночное время вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военные четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную деятельность", - добавили в Минобороны.

С начала суток противник огневую активность не проявлял. 

Напомним, что прокуратура Луганской области установила около 600 лиц, которые пострадали от пыток поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. 

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