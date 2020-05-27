На Донбассе оккупанты за сутки устроили шесть обстрелов, погиб украинский военный

Противник вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за 26 мая российские вооруженные формирования шесть раз открывали огонь. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Неподалеку Водяного противник стрелял из автоматических станковых гранатометов. По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пищевика и дважды возле Марьянки вражеские войска в ночное время вели огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Наши военные четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную деятельность", - добавили в Минобороны.

С начала суток противник огневую активность не проявлял.

Напомним, что прокуратура Луганской области установила около 600 лиц, которые пострадали от пыток поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.