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В Запорожье мошенники организовали call-центр и выманивали у людей банковские реквизиты

Доход составлял более 100 тысяч гривен в неделю.

В Запорожье мошенники организовали call-центр и выманивали у людей банковские реквизиты
Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более 100 тысяч гривен в неделю.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что злоумышленники с целью завладения денежными средствами, звонили потерпевшим, представлялись работниками банковских учреждений и выпытывали полную информацию о реквизитах банковской карты: номер, CVV-код, срок действия", - говорится в сообщении.

В состав группы входило около 20 человек с четким распределением ролей и обязанностей. По предварительным данным, сall-центр работал около месяца и имел доход более 100 тысяч гривен в неделю.

В ходе обыска полицейские  изъяли 16 ноутбуков, четыре системных блока, шесть  мобильных телефонов, черновые записи и семь Sim-карт различных операторов. Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Фото: zp.npu.gov.ua

Устанавливаются все организаторы преступной деятельности, круг потерпевших лиц и нанесенный материальный ущерб. Продолжается расследование.

Напомним, ранее криминальный авторитет и его сокамерники, представляясь работниками банка, выманили у граждан 300 тысяч гривен, находясь в СИЗО Сумской области.

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