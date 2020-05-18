В Киеве полиция разоблачила мошенников, которые под видом продажи медицинских масок обманули граждан на два миллиона грн

В Киеве полиция разоблачила мошенников, которые под видом продажи масок выманили у граждан около двух миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Информацию о продаже несуществующих у них в наличии масок они размещали веб-сервисах объявлений. При продаже товара мошенники требовали предоплату, а после ее получения - исчезали.

"Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны четверо лиц. Фигуранты размещали информацию по продаже медицинских масок на веб-сервисах. После получения полной предоплаты они прекращали связь с клиентом. Убытки гражданам составляют более двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам жительства участников группировки. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны и флешки.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Украине за первых две недели карантина было открыто 30 уголовных производств за мошенничество при продаже средств индивидуальной защиты. Мошенники размещали объявления о продаже масок и антиспетиков, получали оплату и прекращали связь с покупателями, не выслав им товар.