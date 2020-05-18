Правоохранители расследуют участие снайперов ФСБ России в обстреле украинских военных в Луганской области

Следственный отдел 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях расследует факт участия снайперов ФСБ России в обстреле позиций ВСУ в Луганской области.

Следствие получило видео, которое подтверждает причастность к преступлению группы снайперов центра спецназначения ФСБ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые розыскные действия и судебные экспертизы, идет допрос свидетелей.

Уголовное производство по факту обстрела позиций ВСУ было открыто в феврале 2020. В результате обстрела снайперской группой позиций ВСУ в районе Новотошковского Луганского области погиб украинский военный, еще один получил огнестрельное ранение.

Напомним, что в мае штаб Операции объединенных сил обнародовал видеодоказательство убийства украинского военного российским снайпером на Донбассе.