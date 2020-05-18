Экс-нардепу Березкину объявили подозрение в незаконном получении компенсации за жилье в Киеве

Бывший парламентарий является подозреваемым и в деле о хищении средств "Ощадбанка".

Народному депутату VIII созыва объявили подозрение в незаконном получении более чем 937 000 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

По данным следствия, он получал компенсацию за проживание в отеле "Киев" с ноября 2014 по август 2019, хотя имел жилье в столице. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Указанный бывший народный депутат имеет статус подозреваемого и в деле, которое расследует САП и НАБУ, по факту завладения $20 млн АО "Ощадбанк", - говорится в сообщении.

Подозреваемым по этому делу бывшим парламентарием является Станислав Березкин.

Напомним, НАБУ и САП с мая 2016 года расследовали уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

В декабре 2019 НАБУ завершило досудебное расследование этого дела. Среди подозреваемых - 13 лиц, в том числе и Березкин.