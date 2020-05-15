НАБУ сообщило о подозрении бывшему директору киевского госпредприятия "ЛИАЦ"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему временно исполняющему обязанности директора киевского госпредприятия "ЛИАЦ".
Об этом говорится на сайте НАБУ.
Он подозревается в растрате 4,17 млн гривен, которое предприятие получило в конце 2016 года - начале 2017 года от продажи объектов недвижимости.
Детективы НАБУ считают, что часть средств - 2,99 млн грн - подозреваемый распорядился перечислить коммерческой компании при отсутствии правовых оснований для этого. Еще около 1 млн грн, он незаконно направил на выплату премий части сотрудников ГП "ЛИАЦ".
Подробности этого дела не сообщаются, но осенью 2018 года "ЛИАЦ" и ее бывший директор Ярослав Сколота были фигурантами журналистского расследования Bihus.info.
Журналисты выяснили, что у предприятия была недвижимость на Рыбальском полуострове в Киеве рядом со спортивным комплексом "5 элемент" Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
В конце 2016-го - начале 2017 года "ЛИАЦ" продал свои здания частной компании "Инбук", которая через несколько месяцев перепродала их фирме "Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор", которая и руководит "5 элементом". Президентский спортклуб еще в 2016 году запланировал расширение. Для этого и необходимо было получить контроль над указанной недвижимостью и землей под ней.
Выяснилось, что "ЛИАЦ" растратил часть полученных денег через фиктивный ремонт и премии своему руководству.