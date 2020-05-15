НАБУ сообщило о подозрении бывшему директору киевского госпредприятия "ЛИАЦ"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему временно исполняющему обязанности директора киевского госпредприятия "ЛИАЦ".

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Он подозревается в растрате 4,17 млн гривен, которое предприятие получило в конце 2016 года - начале 2017 года от продажи объектов недвижимости.

Детективы НАБУ считают, что часть средств - 2,99 млн грн - подозреваемый распорядился перечислить коммерческой компании при отсутствии правовых оснований для этого. Еще около 1 млн грн, он незаконно направил на выплату премий части сотрудников ГП "ЛИАЦ".

Подробности этого дела не сообщаются, но осенью 2018 года "ЛИАЦ" и ее бывший директор Ярослав Сколота были фигурантами журналистского расследования Bihus.info.

Журналисты выяснили, что у предприятия была недвижимость на Рыбальском полуострове в Киеве рядом со спортивным комплексом "5 элемент" Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

Фото: bihus.info

В конце 2016-го - начале 2017 года "ЛИАЦ" продал свои здания частной компании "Инбук", которая через несколько месяцев перепродала их фирме "Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор", которая и руководит "5 элементом". Президентский спортклуб еще в 2016 году запланировал расширение. Для этого и необходимо было получить контроль над указанной недвижимостью и землей под ней.

Выяснилось, что "ЛИАЦ" растратил часть полученных денег через фиктивный ремонт и премии своему руководству.