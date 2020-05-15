Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В селе Небелица Киевской области из-за задымления дороги произошло пять ДТП с участием 10 автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"Украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан. Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей.

Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Обновление. Патрульная полиция Киевской области сообщила в фейсбуке, что на 64-66 км дороги Киев - Чоп произошло пять ДТП в направлении Киева и еще две в направлении Житомира.

По предварительным данным, травмы получили 5 человек.

Сотрудница пресс-службы ГУ НП в Киевской области Виталия Грохольская в эфире "Украина 24" рассказала, что дым был связан не с поджогами, а с сельскохозяйственными работами по окуриванию дымом.

"Это облако занесло на дорогу, что помешало обзору водителям", - пояснила она.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice