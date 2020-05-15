За сутки оккупанты 11 раз обстреливали украинских военных на Донбассе

За сутки 14 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Потерь среди состава Операции Объединенных сил нет, сообщили в Минобороны Украины.

Неподалеку Песков и дважды возле Авдеевки противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитникам Верхнеторецкого стреляли из 82-мм минометов и гранатометов разных систем. Рядом с Новомихайловкой и Красногоровкой российские наемники применяли станковые противотанковые гранатометы, а возле Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

Позиции неподалеку Орехового дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Хутором Вильный враг применял минометы 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По окрестностям Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии разграничения оперативно и жестко реагировали из огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в Минобороны.

По данным разведки, за сутки украинские защитники ликвидировали одного оккупанта, еще пятерых ранили.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил нет.

Напомним, что 13 мая во время плановых занятий в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое военных.