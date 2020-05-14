Нацполиция обвинила Opendatabot в причастности к распространению персональных данных, сервис отрицает (обновлено)

По данным правоохранителей, "Дия" к утечке информации отношения не имеет.

Полиция не обнаружила фактов кибератак на автоматизированную систему "Дия" во время расследования утечки персональных данных украинцев и их публикации в чат-боте в Telegram.

Распространенная информация имеет признаки фрагментарных наборов данных, взятых из разных источников, включая Opendatabot - сервис, который позволяет получить актуальную информацию о компаниях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Стоит отметить, что информация о якобы кибератаках и уязвимости системы "Дия" не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не обнаружили фактов киберинцидентов", - говорится в сообщении.

Установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годовой давности. Окончательные выводы будут сделаны после комплекса следственных действий.

Обновлено. На странице Opendatabot в Facebook заявили, что сервис не мог стать источником персональных и банковских данных.

"Opendatabot имеет только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Opendatabot", - говорится в сообщении.

Представители сервиса считают, что такие заявления ставят под угрозу их деловую репутацию и процесс открытия данных в Украине.

Напомним, что руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия".