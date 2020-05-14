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В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов

Один из нарушителей разбил лобовое стекло сотрудников Госпогранслужбы.

В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали контрабандистов
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Мукачевского погранотряда пришлось открыть огонь по машине контрабандистов, которые пытались скрыться.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что все началось с задержания 23-летнего жителя Рахова в гидрокостюме. В ходе допроса  он признался, что занимается контрабандой сигарет и рассказал, что сообщники должны послать за ним автомобиль.

Через некоторое время за мужчиной действительно приехал Volkswagen Golf с иностранной регистрацией, но его водитель отказался предоставить пограничникам какие-либо документы. После этого на место подъехал Volkswagen Passat, также на еврономерах.

Фото: dpsu.gov.ua

"Водитель Golf резко прыгнул в Passat. Совершив попытку наезда на пограничный наряд, мужчины оставили Golf на дороге и на Passat двинулись в сторону села Большой Бычков. С целью сохранения жизни и здоровья пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов", -  говорится в сообщении.

Во время погони дорогу пограничникам преградил внедорожник Toyota Land Cruiser. За рулем машины оказался отец одного из контрабандистов, который начал бросаться на сотрудников Госпогранслужба и разбил лобовое стекло на их служебной машине.

Фото: dpsu.gov.ua

На данное время и водитель Toyota, и контрабандисты-беглецы уже задержаны.

Напомним, ранее пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию.

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