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За сутки 400 украинцев вернулись спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ

Все они пройдут самоизоляцию или обсервацию.

За сутки 400 украинцев вернулись спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ
Фото: dpsu.gov.ua

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с украинцами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. 

Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд  и на выезд почти 16 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина эвакуирует своих граждан еще на 24 рейсах.

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