​Апелляционный суд оставил под арестом экс-главу МИДа Кожару

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Решение суд вынес в среду, не удовлетворив таким образом жалобу адвокатов Кожары.

"По результатам Апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены. 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве. 27 марта суд арестовал его с правом внесения залога в размере 14 млн гривен.

10 апреля жене экс-главы МИД Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.