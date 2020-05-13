Фото: Укринформ
В центре Киева на митинг вышли владельцы автобусных компаний, которые занимаются междугородними и международными перевозками. Они требуют от правительства возобновления пассажирского сообщения, замороженного на период карантина
, пишет "Интерфакс-Украина"
.
Более полусотни автобусов разместили на Европейской площади и Крещатике на участке до Майдана Независимости, оставив место для проезда других авто. Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского около парламента.
Фото: Укринформ
Митингующие выдвигают лозунги: "Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?".
Фото: Укринформ
Фото: Укринформ
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ведомство прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу
. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.