СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяОбществоЖизнь

В центре Киева автоперевозчики на митинге требуют возобновления междугороднего пассажирского сообщения

Около 50 автобусов собрались на Европейской площади. 

Фото: Укринформ
В центре Киева на митинг вышли владельцы автобусных компаний, которые занимаются междугородними и международными перевозками. Они требуют от правительства возобновления пассажирского сообщения, замороженного на период карантина, пишет "Интерфакс-Украина"

Более полусотни автобусов разместили на Европейской площади и Крещатике на участке до Майдана Независимости, оставив место для проезда других авто. Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского около парламента. 

Фото: Укринформ

Митингующие выдвигают лозунги: "Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?".

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ
Напомним,  министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ведомство прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также