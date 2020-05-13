Фото: Укринформ

В центре Киева на митинг вышли владельцы автобусных компаний, которые занимаются междугородними и международными перевозками. Они требуют от правительства возобновления пассажирского сообщения, замороженного на период карантина , пишет "Интерфакс-Украина"

Более полусотни автобусов разместили на Европейской площади и Крещатике на участке до Майдана Независимости, оставив место для проезда других авто. Полиция ограничила проезд по ул. Грушевского около парламента.

Фото: Укринформ

Митингующие выдвигают лозунги: "Мы хотим жить", "Экономика без транспорта не работает", "У меня нет денег на такси", "Откройте международное сообщение – людям нужна работа", "Прекратите гибридный карантин", "Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?".

Фото: Укринформ

Фото: Укринформ