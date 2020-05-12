Экс-министр по делам ветеранов Коляда стала главой правления фонда "Вернись живым"

Полномочия основателя организации Виталия Дейнеги будут разделены между ней и Наблюдательным советом.

Бывшая министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда стала новым главой правления фонда "Вернись живым".

Она официально заняла эту должность с 12 мая, сообщили на странице фонда в Facebook.

"Она была нашим мощным партнером в рядах Вооруженных сил, в гражданском обществе и в министерстве. Мы вместе с Оксаной, волонтерским и ветеранским сообществом проводили ветеранские форумы, вместе лоббировали создание министерства, вместе организовывали национальные отборы к Invictus Games: Team Ukraine", - говорится в сообщении.

В фонде сообщили, что должность Оксаны Коляды - самая высокая, ее заданием будет вывести возможности организации на новый уровень в военном, благотворительном, ветеранском, аналитическом и медийном направлениях.

Отмечается, что транзит власти в фонде происходит планово, это решение было принято 2,5 года назад.

"Время было избрано неслучайно. Было очевидно, что после смены власти страну будет "штормить", и это последний шторм, через который я должен был провести организацию лично", - сообщил основатель фонда Виталий Дейнега.

Он объяснил, что отныне его полномочия основателя фонда разделены между новой главой правления и Наблюдательным советом.

"Первая получит полный контроль вместе с полной ответственностью за действия организации. Вторая будет контролировать исполнение стратегии, назначать следующих директоров и имеет право закрыть организацию, если та больше не сможет эффективно выполнять свою миссию", - объяснил Дейнега.

Сам основатель фонда после отпуска собирается завершить создание Набсовета и несколько проектов, в том числе по бизнес-образованию ветеранов.

Напомним, что волонтерская организация "Вернись живым" была создана в мае 2014 года в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Фонд занимается помощью подразделениям армии в зоне боевых действий на востоке Украины.

Оксана Коляда в августе 2019 года была назначена министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

После отставки правительства Алексея Гончарука, согласно с законодательством, в отставку ушли и министры, включая Коляду.