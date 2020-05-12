Зеленский вручил родным погибших Героев Украины Волочаева и Каплунова ордена "Золотая Звезда"

Они погибли в результате попытки прорыва оккупантов в тыл Объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил родственникам погибших Героев Украины, сотрудников СБУ Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, ордена "Золотая Звезда".

Награду Волочаева получила его супруга Алеся Воротнюк и мать Галина Волочаева, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои большие соболезнования и благодарность", - обратился к родным погибшего Зеленский.

Награду Дмитрия Каплунова вручили его супруге Наталье Ждановой, матери Татьяне и отцу Виталию Каплуновым.

"Хочу поблагодарить вас за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое - свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - заявил президент.

К выражению соболезнований присоединился и глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, что 1 декабря 2019 года диверсионно-разведывательная группа оккупантов совершила попытку прорыва в тыл Объединенных сил. Для сдерживания противника командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они получили смертельные ранения в результате подрыва мины.