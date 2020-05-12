Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
ГлавнаяОбществоВойна

Зеленский вручил родным погибших Героев Украины Волочаева и Каплунова ордена "Золотая Звезда"

Они погибли в результате попытки прорыва оккупантов в тыл Объединенных сил. 

Зеленский вручил родным погибших Героев Украины Волочаева и Каплунова ордена "Золотая Звезда"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил родственникам погибших Героев Украины, сотрудников СБУ Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, ордена "Золотая Звезда".  

Награду Волочаева получила его супруга Алеся Воротнюк и мать Галина Волочаева, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Денис Александрович - герой. Благодарен, что он защищал Украину, наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Я думаю, что для каждого гражданина это - честь. Мои большие соболезнования и благодарность", - обратился к родным погибшего Зеленский.

Награду Дмитрия Каплунова вручили его супруге Наталье Ждановой, матери Татьяне и отцу Виталию Каплуновым.

"Хочу поблагодарить вас за Дмитрия. Я понимаю, что это очень маленькая награда за таких великих людей. Они отдали самое дорогое - свои жизни за наше спокойствие, за наши жизни", - заявил президент. 

К выражению соболезнований присоединился и глава СБУ Иван Баканов. 

Напомним, что 1 декабря 2019 года диверсионно-разведывательная группа оккупантов совершила попытку прорыва в тыл Объединенных сил. Для сдерживания противника командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они получили смертельные ранения в результате подрыва мины. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также