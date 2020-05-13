С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации оккупантов, заставив российских наемников вернуться к соблюдению режима прекращения огня. В случае повторения подобных действий, украинские защитники всегда готовы дать захватчикам адекватный и неотвратимый ответ", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку Гнутово - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

По защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности группировки "Север" боевики возле Крымского дважды открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово били из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Напомним, за 12 мая в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования России девять раз нарушали режим тишины. Был ранен один украинский военный.