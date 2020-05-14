В Киеве на деньги нардепа Столара создадут новый телеканал

Бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой" Алексей Семенов намерен запустить городской информационный телеканал "Kyiv. live" за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе.
Об этом сообщает "Новое время".
"Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, вещанием там управляют мэры. В итоге жители не получают объективную информацию", - пояснил Семенов.
По его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все будет сделано, инвестор объявит о старте. Редакцию телеканала планируют разместить в столичном бизнес-центре "Парус".
Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.
"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем", - рассказал депутат.
Напомним, в начале марта начал вещание телеканал для оккупированных территорий.