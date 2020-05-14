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В Киеве на деньги нардепа Столара создадут новый телеканал

Телеканал "Kyiv. live" планируют запустить за несколько месяцев до киевских выборов.

В Киеве на деньги нардепа Столара создадут новый телеканал
Вадим Столар
Фото: Цензор

Бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой" Алексей Семенов намерен запустить городской информационный телеканал "Kyiv. live" за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе.

Об этом сообщает "Новое время".

"Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, вещанием там управляют мэры. В итоге жители не получают объективную информацию", - пояснил Семенов.

По его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все будет сделано, инвестор объявит о старте. Редакцию телеканала планируют разместить в столичном бизнес-центре "Парус".

Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.

"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем", - рассказал депутат.

Напомним, в начале марта начал вещание телеканал для оккупированных территорий.

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