В Киеве на деньги нардепа Столара создадут новый телеканал

Телеканал "Kyiv. live" планируют запустить за несколько месяцев до киевских выборов.

Бывший генеральный продюссер телеканала "Прямой" Алексей Семенов намерен запустить городской информационный телеканал "Kyiv. live" за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе.

Об этом сообщает "Новое время".

"Я уже лет шесть хожу к инвесторам с предложением запуска городских каналов. Потому что сейчас, какой город ни возьми, вещанием там управляют мэры. В итоге жители не получают объективную информацию", - пояснил Семенов.

По его словам, сейчас канал находится на этапе документального переоформления, и как только все будет сделано, инвестор объявит о старте. Редакцию телеканала планируют разместить в столичном бизнес-центре "Парус".

Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат из фракции ОПЗЖ в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.

"Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем", - рассказал депутат.

Напомним, в начале марта начал вещание телеканал для оккупированных территорий.