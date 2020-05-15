Киев с 18 мая ограничит въезд грузовиков из-за пробок

Ограничения продлятся до тех пор, пока не восстановят движение общественного транспорта в обычном режиме.

С 18 мая ограничивает въезд крупногабаритного и грузового транспорта в Киев. Ограничения будут действовать с 7 до 10 утра и с 17 до 20 часов вечера. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С 18 мая въезд крупногабаритного и крупногрузового транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы внедряли такие меры, но контроль за ними недостаточный", - сообщил Кличко.

Он добавил, что обратился в полицию для усиления контроля. По словам мэра, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дорог. Строгие ограничения будут действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда уменьшится количество частного транспорта на дорогах.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял. По словам медиков, более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте. Когда люди не соблюдают дистанцию, не надевают маски и перчатки", - подчеркнул Кличко.

Напомним, что Киевский метрополитен готов возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение.