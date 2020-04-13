Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов

Депутаты отреагировали на непрекращающиеся пожары на полях.

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник резко повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.

Соответствующий законопроект №2339 поддержали 328 народных депутатов.

Штрафы за загрязнение атмосферного воздуха (ст.241 Уголовного кодекса) увеличиваются с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов.

Штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем (ст.245 Уголовного кодекса) увеличиваются с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст.77 КУоАП) повышаются с 5-15 до 90-270 необлагаемых минимумов.

Штрафы за уничтожение или повреждение огнем леса в результате неосторожного обращения с огнем (ст.77 КУоАП) повышаются с 15-50 до 270-900 необлагаемых минимумов.

Штрафы за самовольное сжигание растительности или ее остатков (ст.77-1 КУоАП) - с 10-20 до 180-360 необлагаемых минимумов.

Необлагаемый минимум в Украине составляет 17 гривен. То есть за сжигание травы теперь могут оштрафовать не меньше чем на 3 тыс. гривен, а если огонь распространится на лес - 4,6 тыс. гривен и больше.

Напомним, что в Чернобыльской зоне уже больше недели продолжается лесной пожар, начавшийся из-за местного жителя, который со скуки поджег траву.