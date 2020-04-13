Омбудсмен: следующий обмен удерживаемыми лицами может состояться до Пасхи

Следующий этап обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" может состояться на этой неделе, ещё до Пасхи.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Интерфакс-Украина".

"Существуют договоренности о взаимном освобождении, это будет ещё один этап освобождения "всех на всех", но я сегодня - вы понимаете, для того, чтобы это случилось, я не буду говорить когда это и кого мы вернем. Как только можно будет такую информацию предоставить, я обязательно её предоставлю", - заявила она в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

В то же время, Денисова отметила, что все вернувшиеся пройдут обязательную обсервацию.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, я думаю, будут на обесрвации по тому порядку, который утвержден Министерством здарвоохранения и главным санитарным врачом", - сообщила омбудсмен.

"Государство и президент планируют вернуть всех граждан Украины, которые удерживаются на оккупированных территориях и в России", - подчеркнула она.

Напомним, 8 апреля в Офисе президента сообщили, что Контактная группа по Донбассу согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сообщалось, что обмен состоится не позднее Пасхи.