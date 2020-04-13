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В Одесской области полицейского избили за замечание об отсутствии масок

Подполковника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В Одесской области полицейского избили за замечание об отсутствии масок
Архивное фото
Фото: badnews.org.ru

Полицейского Беляевского отделения полиции Одесской области избили, после того как он сделал замечание группе лиц, находившихся в общественном месте без масок.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Сообщается, что правоохранитель остановился возле местного магазина, чтобы сделать замечание группе лиц без масок. В это же время туда подъехал 23-летний мужчина и, выйдя из автомобиля, ударил полицейского несколько раз в лицо.

"Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, Кабинет министров опубликовал разъяснение относительно новых ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, которые предусматривают запрет на пребывания в общественных местах без маски с 6 апреля.

Ранее в Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ". На суде он заявил, что пошел в магазин без маски, так как их нет в продаже.

Суд в Чернеиговской области отказался штрафовать местного жителя за отсутствие маски в общественном месте. На суде мужчина заявил, что живет в селе и не имел возможности купить маску или изготовить ее, а бесплатно маску никто не предлагал.

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