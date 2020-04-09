Минздрав: обычным людям, особенно бородатым, респираторы не нужны

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения заявил, что обычным людям, особенно небритым и тем более бородатым, не стоит носить респираторы.

Об этом говорится в комментарии ЦОЗ, обнародованном в четверг.

Респираторы класса защиты FFP2 и выше должны использоваться только медиками во время ухода за пациентами с инфекционными болезнями, такими как COVID-19, туберкулез, корь, ветряная оспа и пр.

Населению их носить не рекомендуется.

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду", - сказано в сообщении.

Напомним, что раньше Минздрав заявлял, что обычные медицинские маски не нужны здоровым людям, но Кабмин все равно сделал обязательным их ношение. За появление без маски в общественном месте может грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.