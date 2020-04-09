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​В Бердичеве от коронавируса умерла 81-летняя женщина

Это третий летальный случай в Житомирской области.

​В Бердичеве от коронавируса умерла 81-летняя женщина
Остапченко (слева) и Николай Суслик
Фото: facebook.com/odazt

В Бердичеве от коронавируса умерла 81-летняя женщина, это третий летальный случай в Житомирской области.

Об этом на брифинге в четверг рассказала заместительница главы ОГА Наталья Остапченко.

"К сожалению, у нас увеличилось количество умерших от коронавируса, и на сегодня их три человека. Последний случай, закончившийся летально, был зафиксирован в Бердичеве. Это женщина, 81 год", - рассказала чиновница.

Экспресс-тест не выявил у нее коронавирус, но биоматериалы все равно направили на лабораторное исследование.

Начальник областного управления здравоохранения Николай Суслик уточнил, что умершая заболела 28 марта. Была госпитализирована 6 апреля, а умерла сегодня ночью.

Напомним, что первая смерть от COVID-19 в Житомирской области и в Украине была зафиксирована 13 марта - умерла 71-летняя жительница из Радомышля.

4 апреля умер житель Бердичева 1972 года рождения.

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