В ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло до семи

В четверг, 9 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

Так, у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с предварительным диагнозом "пневмония", после обследования и проведения ПЦР-тестирования, подтверждено заболевание COVID-19. Больной находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Также COVID-19 подтвержден у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя. С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых было подтверждено заболевание, но 29 февраля в него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Однако, сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медиков.

Военные, которые контактировали с больными, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ, у них будет взяты пробы для проведения исследования на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 07:00 9 апреля в ВСУ было зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, из них один летальный. На изоляции (в том числе на самоизоляции) находился 131 человек.