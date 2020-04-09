В Киеве 10 апреля дождь, до +13 градусов

Ночные заморозки в столице не прогнозируются.

В Киеве 10 апреля переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Запорожской области 0…+5 градусов; на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

Напомним, сегодня в Киеве днем до +19, без осадков. Ночью на поверхности земли были заморозки.