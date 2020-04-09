Ляшко рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приехал в Николаев, чтобы проверить ситуацию с диагностированием коронавируса в области.

Об этом он рассказал на брифинге, передает "Преступности.Нет".

"Основная цель - пересмотреть алгоритмы, которые работают на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, или где-то есть сбой, который не позволяет выявить больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Он также рассказал, какие именно медучреждения он посетил.

"Кроме инфекционной больницы, планируем посетить Центр первичной медико-санитарной помощи, экстренную медицинскую помощь, посмотрю, как работает мобильная бригада, приеду с ней на отбор образцов", - отметил Ляшко.

Он сообщил, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки. Также Ляшко рассказал о "спецоперации", в ходе которого в одной из больниц у пациентов с пневмонией собрали анализы и направили их в другую лабораторию - за пределами области. Результат на коронавирус там также был негативный.

"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медпомощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения ренимационных мер. После этого будет встреча главой областной госадминистрации и областного совета, чтобы посмотреть и подсказать им, что нужно модернизировать, чтобы область была готовой на 100%", - добавил Ляшко.

Также Ляшко сообщил, что негативные анализы всехпациентов, у которых подозревали коронавирус, забрали для перепроверки в другие лаборатории.

Он также отметил, что удовлетворен работой и оснащением областного лабораторного центра.

Местный сайт "Новости N", также сообщил, что что на ул. Лазурной автомобиль Volkswagen Passat, который предоставила облгосадминистрация Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic с журналистами.

Самого Ляшко в момент аварии в машине не было. Никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения.

Фото: novosti-n.org

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зарегистрировали 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов побороли болезнь. Николаевская область остается единственной, где не выявлено случаев заболевания.