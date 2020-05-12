Экс-милиционеру полка "Беркут" объявили подозрение в деле о разгоне Майдана 30 ноября

Он применял силу к участнику Евромайдана и составил ложный рапорт о его задержании.

Бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" МВД объявили подозрение в силовом разгоне активистов Майдана, которое произошло 30 ноября 2013.

Он подозревается в преступлениях по ч.2. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украины - превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, а также в служебной подделке и совершении незаконного препятствования проведению сборов и митингов по предварительному сговору лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применял к потерпевшему физическую силу, чем незаконно препятствовал организации и проведению сборов", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, внеся туда заведомо ложные данные.

Напомним, что ночью 30 ноября 2013 года произошел силовой разгон участников Евромайдана. Официальным поводом стала необходимость устанавливать на Майдане новогоднюю елку. Пострадавшими стали в основном студенты, поддерживающие евроинтеграцию Украины.

20 марта 2020 Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Главного управления МВД в Киеве. Ему вменяют ст.340 Уголовного кодекса (незаконное препятствование проведению мирных собраний граждан) в связи с разгоном протестующих на Майдане Независимости в ноябре 2013 года.